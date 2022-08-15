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Общество15 августа 2022 8:55

В самарских поликлиниках вновь растет очередь в инфекционный бокс

Очевидцы поделились фото
Алена ПРОВКИНА
Пациенты ожидают приема в поликлинике. Фото: СамараLife/ Евгений Коновалов

Пациенты ожидают приема в поликлинике. Фото: СамараLife/ Евгений Коновалов

В Самаре и области отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В поликлиниках вновь растет очередь в инфекционное отделение.

Судя по фото пользователей социальных сетей, к врачу выстроилась очередь более чем из 15 человек. В комментариях самарцы сообщают, что это еще не предел. Многие пациенты сидят с высокой температурой и ожидают приема несколько десятков минут.

Также жители отмечают, что врачей в поликлиниках все еще не хватает. Напомним, что самарцам из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации рекомендовали носить маски в общественных местах.