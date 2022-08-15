В самарских поликлиниках вновь растет очередь в инфекционный бокс

Пациенты ожидают приема в поликлинике. Фото: СамараLife/ Евгений Коновалов

В Самаре и области отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В поликлиниках вновь растет очередь в инфекционное отделение.

Судя по фото пользователей социальных сетей, к врачу выстроилась очередь более чем из 15 человек. В комментариях самарцы сообщают, что это еще не предел. Многие пациенты сидят с высокой температурой и ожидают приема несколько десятков минут.

Также жители отмечают, что врачей в поликлиниках все еще не хватает. Напомним, что самарцам из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации рекомендовали носить маски в общественных местах.