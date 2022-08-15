Более 25 тысяч литров нефтепродуктов хотели вывезти из Самары в Казахстан

В отношении отправителя возбудили дело об административном правонарушении. Фото: пресс-служба самарской таможни

Самарские таможенники остановили незаконный вывоз более 25 тысяч литров нефтепродуктов в Республику Казахстан.

— На автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» в Оренбургской области проверили автоцистерну со смазочной жидкостью «Эмульсол ЭКС-АТ», — рассказали в пресс-службе самарской таможни.

У водителя не оказалось документов, которые подтвердили бы таможенное декларирование. Проведенная экспертиза заключила, что товар является смазочно-охлаждающей жидкостью на основе минерального масла. Рыночная стоимость этого нефтепродукта составляет около 1,5 миллиона рублей.

В настоящий момент товар арестовали, в отношении отправителя возбудили дело об административном правонарушении. Проводится дальнейшее расследование с выяснением обстоятельств произошедшего.