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Общество15 августа 2022 9:10

Более 25 тысяч литров нефтепродуктов хотели вывезти из Самары в Казахстан

Рыночная стоимость задержанного нефтепродукта – около 1,5 миллиона рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
В отношении отправителя возбудили дело об административном правонарушении. Фото: пресс-служба самарской таможни

В отношении отправителя возбудили дело об административном правонарушении. Фото: пресс-служба самарской таможни

Самарские таможенники остановили незаконный вывоз более 25 тысяч литров нефтепродуктов в Республику Казахстан.

— На автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» в Оренбургской области проверили автоцистерну со смазочной жидкостью «Эмульсол ЭКС-АТ», — рассказали в пресс-службе самарской таможни.

У водителя не оказалось документов, которые подтвердили бы таможенное декларирование. Проведенная экспертиза заключила, что товар является смазочно-охлаждающей жидкостью на основе минерального масла. Рыночная стоимость этого нефтепродукта составляет около 1,5 миллиона рублей.

В настоящий момент товар арестовали, в отношении отправителя возбудили дело об административном правонарушении. Проводится дальнейшее расследование с выяснением обстоятельств произошедшего.