Жительница Самарской области спаивала и обворовывала мужчин

Женщину задержали правоохранители Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местная жительница решила заработать преступным путем. Злоумышленница знакомилась с мужчинами и спаивала их.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее неоднократно судимая женщина решили обворовать двух мужчин. Сначала она познакомилась с одним из потерпевших и осталась у него на несколько дней. Вечером она напоила мужчину и украла у него два телефон и ноутбук. Злоумышленница решила не останавливаться и пошла пить к соседу потерпевшего, где украла еще один телефон.

Общая сумма ущерба составила 78 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось задержать женщину, она рассказала, что продала имущество незнакомцам на улице, а деньги потратила. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.