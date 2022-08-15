В Самарской области женщину будут судить за распространение наркотиков

Задержан также приятель женщины, покупавший у нее наркотическое вещество. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В рамках мероприятия «проверочная закупка» полицейские задержали жительницу Октябрьска при сбыте подставному закупщику за 1000 рублей бумажного свертка с белым веществом, оказавшимся мефедроном. Общая масса найденного наркотика составила 1,1 грамм

— Женщина в присутствии понятых добровольно выдала еще два бумажных свертка со смесью производных N-метилэфедрона, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Задержали также приятеля подозреваемой, которому она передала два бумажных свертка общей массой 0,305 граммов. Наркотики жительница Октябрьска незаконно покупала через интернет. Она получала подробные географические данные о тайниках – закладках в одном из мессенджеров.

Теперь ранее неоднократно судимая за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, вновь предстанет перед судом. Женщине избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовные дела объединили в одно производство и направили в суд.