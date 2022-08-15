Почти 50% самарцев не готовы соглашаться на меньшую зарплату при выборе работы

Жители рассказали, какие у них зарплатные ожидания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области многие соискатели не готовы снижать свои зарплатные ожидания. Почти половина жителей отказывается соглашаться на меньшее.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 41% респондентов заявили, что не готовы терять часть заработка ради приема на работу. Многие отмечают, что высоко ценят свои знания, умения и навыки. Среди тех, кто отказывается на меньшую заработную плату, самарцы с доходом от 50 тысяч рублей.

Также многие соискатели отмечают, что в своих резюме специально указывают сумму выше, чтобы поторговаться с работодателем. Аналитики сообщают, мужчины чуть менее сговорчивы, чем женщины в финансовых делах.