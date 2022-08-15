Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии

Завершили работы по возведению опор путепровода, подпорных стен и монтажу балок пролетных строений. Фото: Ирина Бойкина

Губернатор Дмитрий Азаров проверил ход строительства новой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. На данный момент готовность объекта превышает 70%.

— Постараемся приложить все усилия, чтобы до конца года техническое рабочее движение на новой развязке открылось, — сообщили в правительстве Самарской области.

Строительство двухуровневой автомобильной развязки вышло на финишную прямую Завершили работы по возведению опор путепровода и подпорных стен, монтажу балок пролетных строений. Сейчас более 200 специалистов ведут устройство насыпи подходов с устройством нижних слоев дорожной одежды и дождевой канализации, переустраивают сети электроснабжения, монтируют освещение и перильное ограждение.

Работы идут с опережением минимум на полгода. Дмитрий Азаров велел сохранить высокий темп строительства и открыть техническое рабочее движение до конца этого года без ущерба качеству. По контракту срок ввода развязки в эксплуатацию – конец 2023 года.

Новая развязка включает в себя путепровод в 575 метров и автомобильную дорогу общей протяженностью 1,2 километров. Также будут сделаны тротуары, освещение, благоустройство и озеленение прилегающей территории. На развязке будет шесть полос движения, по три в каждом направлении.

Всего в 2022 году в Самарской области планируется построить и отремонтировать более 600 километров дорог. Многие работы идут с опережением сроков за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета. В прошлом году на дорожное строительство региона выделили на 4 миллиарда 700 миллионов рублей больше, чем предусматривалось изначально.