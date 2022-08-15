В Самаре снесли незаконный павильон-магазин на ул. Аэродромной

Торговый павильон был построен в 2012 году на арендованном земельном участке. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре снесли еще один незаконный торговый павильон. Магазин находился на улице Аэродромной в течение десяти лет. Снос объекта организовали по требованию судебных приставов. Подробности сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

В 2012 году общество с ограниченной ответственностью заключило договор аренды с министерством имущественных отношений региона. Компания арендовала земельный участок площадью 20 квадратных метров, где возвела временный торговый павильон. Когда срок договора истек, организация должна была убрать объект, однако так этого и не сделала.

Решить вопрос удалось суд – соответствующий иск направил департамент управления имуществом Самары. В результате объект снесли, сегодня участок полностью освобожден.