Зоолог рассказал, откуда в селе в Самарской области мог взяться медведь

Медведь наведался в село Заборовка Сызранского района Фото: СОЦСЕТИ

Самарскую область уже два дня подряд будоражит новость — в село Заборовка Сызранского района пришел медведь. Откуда он там взялся — загадка, ведь в регионе уже давно не водятся косолапые. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием к главному зоотехнику Самарского зоопарка Александру Кузовенко.

Скорее всего, медведь от кого-то сбежал. Возможно, имеет место халатность. В ближайших к нам регионах медведи не водятся. Есть в Татарстане, но на севере. Сюда добраться животное не могло, ему пришлось бы еще преодолеть Волгу. Однако, конечно, всякое бывает — в природе ничего исключать нельзя, — отметил зоолог.

Между тем, жители Сызранского района говорят, что еще месяц назад видели в лесу косолапого. Однако лесники уверяли, что этого не может быть. Селяне считают, что медведь мог забрести с Ульяновской области. Один из жителей, что держит охотничье хозяйство в Шигонском районе, поделился с «КП-Самара», что раньше к ним действительно заходили эти животные. Также говорят, что медведи наведывались к нам из Татарстана лет 20-25 назад.

Напомним, мохнатый хищник забрел на дачный участок в селе Заборовка 13 августа 2022 года. Он прошелся по огородам, подъел яблоки, слома забор и ретировался в лес. На место выезжали специалисты департамента охоты и рыболовства. Они в течение двух дней прочесывали район, но пока обнаружить медведя им не удалось. Местных жителей призывают быть осторожнее.