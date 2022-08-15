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Общество15 августа 2022 10:36

Буйный пассажир автобуса № 67 устроил потасовку в Самаре

Кадры случившегося появились в интернете
Ирина СИНЕГУБОВА
Перепалка произошла из-за не открывшихся для пассажира дверей. Фото: Светлана Маковеева

Перепалка произошла из-за не открывшихся для пассажира дверей. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре буйный пассажир автобуса № 67 устроил потасовку и напугал людей. Видео конфликта появилось в телеграм-канале «Самара Новости».

— Один из пассажиров бил по двери автобуса и разбирался с водителем общественного транспорта, — рассказывает один из очевидцев.

Перепалка произошла из-за не открывшихся для пассажира дверей. На видеозаписи мужчина возмущается: «Я тебя просил дверь открыть, почему ты не мог нормально сказать, что она не открывается?».

Другие перепуганные пассажиры автобуса пытались успокоить мужчину и винить в том, что он сломал дверь и автобус не может продолжать движение долгое время из-за него. Чем закончилась автобусная перепалка пока неясно.