В Тольятти специалисты уложили 60% верхнего слоя асфальта на ремонтируемых участках

В Тольятти продолжают ремонтировать дорожное полотно. Фото: дороги Самарской области

В городе Тольятти Самарской области укладка асфальта на ремонтируемых участках достигла отметки в 60%. Специалисты укладывают верхний слой дорожного полотна.

В регионе продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В первоначальный план ремонта входило только 9 объектов: улица Родины, улица Коммунальная, улица Ушакова, улица Железнодорожная, улица Офицерская, улица Мичурина, улица Громовой, улица Дорофеева, улица Октябрьская. Для города выделили дополнительное финансирование в рамках нацпроекта.

В Автограде планируют отремонтировать еще три дорожных участках. Работы проведут по следующим адресам: улица Борковская, улица Ботаническая, улица Дзержинского.