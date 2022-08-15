Сбер поможет родителям подготовиться к школе с учётом пожеланий детей

К 1 сентября Сбер запустил специальный проект, который поможет родителям подготовиться к новому учебному году выгодно и лучше понять предпочтения своих детей. На сайте проекта под девизом «Тут всё, что нужно детям» собраны самые актуальные предложения товаров и сервисов для учёбы от Сбера и компаний-партнёров.

Сайт работает в двух режимах — «Выбор родителей» и «Выбор детей», — между которыми легко переключаться. В детском режиме приведены интересные факты о товарах для школы — они упрощают выбор и напоминают родителям о необходимости посоветоваться с ребёнком перед покупкой.

Чтобы лучше понять желания и ожидания детей и помочь родителям подобрать самое нужное, перед запуском проекта был проведён опрос среди сотрудников Сбера, имеющих детей. Родители отвечали на вопросы о том, какие пеналы и тетради больше всего нравятся их детям, какие книги они читают, о каких покупках мечтают, на что откладывают деньги и так далее.

На сайте проекта уже сегодня можно найти широкий спектр актуальных предложений. Акция продлится до 10 сентября.