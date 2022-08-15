Самарские полицейские сообщили подробности ДТП с автобусом и маршруткой

Водитель автобуса врезался в маршрутку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области стало известно о серьезном ДТП утром 15 августа 2022 года. Сотрудники полиции рассказали подробности происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, утром, в 9:00, дорожное происшествие зафиксировали на улице Свердлова. Водитель пассажирского автобуса «Volgabus» ехал в направлении улицы Юбилейной. Мужчина не выбрал безопасную скорость и врезался в маршрутку «Fiat Ducato», которая двигалась в прямом попутном направлении.

В момент столкновения в автобусе и маршрутке было, в общей сложности, 30 пассажиров. Пострадали три пассажирки маршрутки. На данный момент, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.