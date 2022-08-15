Выставка военной техники и показ трофейного оружия: что ждет самарцев на форуме «Армия-2022»

Попасть на военно-технический форум смогут все желающие / Фото: пресс-служба ЦВО

В Самаре пройдет военно-технический форум «Армия-2022». Он начнет свою работу в пятницу, 19 августа, в 11:00 на аэродроме Кряж. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Гостей мероприятия ждет выставка новейшего оружия и военной техники. Там будут представлены образцы, находящиеся на вооружении гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны, полка радиационной, химической и биологической защиты, а также спецтехника МЧС, МВД, Росгвардии и ДОСААФ.

На аэродроме Кряж можно будет увидеть БТР-82АМ, БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, а также современную экипировку военных. Кроме того, на форуме впервые покажут трофеи, добытые в ходе спецоперации на Украине: ПТРК «Джавелин», гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар», произведенные странами НАТО, а еще военную атрибутику украинских националистических батальонов.

Также на мероприятии покажут возможности военной техники. Запланировано выполнение нормативов ГТО и сборки-разборки автоматов Калашникова. Форум продлится до 21 августа 2022 года включительно. Вход свободный.