Фотографов приглашают принять участие в конкурсе «Железная дорога как искусство»

Лучшие работы выставят на крупнейших вокзалах страны / Фото: КбшЖД

В понедельник, 15 августа 2022 года, Куйбышевская магистраль запустила масштабный фотоконкурс — «Железная дорога как искусство». Принять участие в нем приглашают всех желающих.

— Цели конкурса — популяризация культурных и природных мест, расположенных в границах магистрали; повышение привлекательности железнодорожных путешествий; развитие туристического потенциала регионов России, — сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Принять участие могут как фотографы-любители, так и профессионалы. Всего будет четыре номинации: «Из окна поезда», «Железнодорожная инфраструктура», «Жанр», «Репортаж». Конкурс пройдет в два этапа.

Жюри под председательством начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева подведет итоги 30 октября 2022 года. В дальнейшем лучшие работы войдут в экспозицию, которую разместят на крупнейших вокзалах магистрали. Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.