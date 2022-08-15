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Общество15 августа 2022 11:24

Фотографов приглашают принять участие в конкурсе «Железная дорога как искусство»

Снимки должны быть посвящены путешествиям на поездах и местам вблизи магистрали
Илона МАЙСКАЯ
Лучшие работы выставят на крупнейших вокзалах страны / Фото: КбшЖД

Лучшие работы выставят на крупнейших вокзалах страны / Фото: КбшЖД

В понедельник, 15 августа 2022 года, Куйбышевская магистраль запустила масштабный фотоконкурс — «Железная дорога как искусство». Принять участие в нем приглашают всех желающих.

— Цели конкурса — популяризация культурных и природных мест, расположенных в границах магистрали; повышение привлекательности железнодорожных путешествий; развитие туристического потенциала регионов России, — сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Принять участие могут как фотографы-любители, так и профессионалы. Всего будет четыре номинации: «Из окна поезда», «Железнодорожная инфраструктура», «Жанр», «Репортаж». Конкурс пройдет в два этапа.

Жюри под председательством начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева подведет итоги 30 октября 2022 года. В дальнейшем лучшие работы войдут в экспозицию, которую разместят на крупнейших вокзалах магистрали. Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.