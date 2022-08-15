В Тольятти простились со старшиной Алексеем Глушковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Указом Президента РФ Алексей Глушков посмертно награжден орденом Мужества. Фото: администрация Тольятти

В понедельник, 15 августа, жители Тольятти простились со своим земляком. Старшина Алексей Глушков погиб в ходе спецоперации на Украине. В последний путь героя проводили близкие, родные, сослуживцы, друзья, а также представители местной власти.

– Алексей Николаевич с честью выполнил свой воинский долг. Он до конца был верен присяге и героически защищал Отчизну. Алексей Глушков навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах. Вечная слава доблестному воину, отдавшему свою жизнь в борьбе с нацизмом на Донбассе, за мирное небо над нашими головами, – отметил заместитель главы Тольятти, глава администрации Автозаводского района Юрий Башкиров, выражая соболезнования семье погибшего.

Алексей Глушков знаком многим жителям Тольятти. До 9-го класса он учился в школе №70, а после перешел в школу №77, где обучался до конца 11 класса. Он запомнился родным и близким как настоящий герой. Таким же его помнят сослуживцы. Один из них, старший сержант Асылхат Куанышев, отзывается об Алексее как о надежном боевом товарище, который доблестно нес свою службу. Указом Президента РФ Алексей Глушков посмертно награжден орденом Мужества.

У героя осталась семья – родители, младший брат и дочка. Девочка проживает с мамой. Власти Тольятти отмечают, что близким Алексея будет оказана вся необходимая помощь.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования семье Алексея Глушкова.