«Он явно не лесной»: в администрации Заборовки рассказали о нашкодившем в огородах сельчан медведе

Мохнатый гость вел себя не агрессивно, спокойно поел яблоки, попил воду и ушел Фото: СОЦСЕТИ

В администрации села Заборовка рассказали о незваном госте, который 13 августа 2022 года забрел на дачный участок. Медведь не был похож на лесного, он, скорее всего, откуда-то сбежал. По словам представителей местной администрации, у них в районе медведи не водятся.

- Он был очень ухоженный, не похож на дикого. Он такой гладкий, красивый, он не был в репьях. Знающие люди говорят, что это не дикий медведь, — рассказали «КП-Самара» в администрации Заборовки.

Косолапый вел себя как истинный джентльмен, поел, попил и лег спать во дворе. Как только приехали специалисты его ловить, мишка не выдержал свет прожекторов и побрел в неизвестном направлении. Многие уверенны, что он отправился по своим следам.

— Вел себя не агрессивно, яблоки кушал, водичку, которую ему подносили, пил, — отметили в администрации.

Как только животное найдут, оно будет передано в зоопарк «Птичьи дачи».

— Уже была такая договоренность. Вчера если бы его усыпили сотрудники МЧС, то, скорее всего, отправили бы в зоопарк, — рассказали чиновники о дальнейшей судьбе косолапого.

Сейчас в районе все еще ведутся поиски. Пока медведя больше никто не видел.

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