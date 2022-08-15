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Происшествия15 августа 2022 11:46

Самарских водителей предупредили об опасностях на дорогах в августе 2022 года

Количество аварий вызывает особую тревогу
Алена ПРОВКИНА
Жителей попросили соблюдать ПДД

Жителей попросили соблюдать ПДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей предупредили об опасности на дорогах. Последние аварии вызывают у правоохранителей особую тревогу.

ВРИО главного госинспектора безопасности дорожного движения по региону Игорь Бобров предупреждает, что в результате ДТП все больше детей и подростков получают травмы. Инспекторы на постоянной основе организуют различные комплексные и профилактические мероприятия. Специалисты напоминают, что водителям стоит задуматься о важности соблюдения ПДД.

Родителям также рекомендуют контролировать передвижение детей в период летних каникул. Жителей просят быть внимательнее на дорогах.