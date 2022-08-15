В Самарской области разыскивают пропавшего без вести 16-летнего подростка

Молодой человек ушел из дома 10 августа и до сих пор не вернулся. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» объявили поиск 16-летнего Фуада Руфат оглы. Мальчик пропал без вести, его не могут найти уже пять дней. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, подросток ушел из дома 10 августа 2022 года и до сих пор не вернулся. Его местонахождение остается неизвестным.

– В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение подростка: проводится обход мест массового скопления граждан, жилого сектора, проверяются чердачные и подвальные помещения, заброшенные здания, – информируют в региональном ГУ МВД.

В полиции также сообщают приметы разыскиваемого. На вид молодому человеку 16 лет, рост около 175-180 см. Телосложение у парня среднее, лицо азиатского типа, высокие густые дугообразные брови, темные короткие волосы. Отмечается, что у подростка звонкий голос. Кроме того, он говорит с акцентом.

Молодой человек был одет в оранжевую футболку с надписью «UFC» на груди, черные шорты и черные кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего, либо знает информацию о его местонахождении, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 33-38-66, либо 112.