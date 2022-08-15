Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валентины Симатовой

Прощание с Валентиной Симатовой состоится 16 августа 2022 года.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным, близким, друзьям и студентам ушедшей из жизни Валентины Симатовой. Основательницы журналистского образования в регионе, выдающегося педагога, заслуженного работника СМИ Самарской области не стало в субботу, 13 августа.

– В нашей области и за ее пределами трудно найти выпускников самарского журфака, которые не знают Валентину Николаевну. Ее студенты отмечают, что она была ярким по своему стилю общения, принципиальности и многогранности человеком, который навсегда остается в памяти. Валентина Симатова требовала от студентов дисциплины, закалки, тем самым воспитывая в них важные для жизни и работы качества. Известие об уходе Валентины Николаевны из жизни отозвалось горечью в сердцах ее коллег, студентов и близких людей. Валентина Симатова - легенда. Память о ней навсегда вписана в историю самарской журналистики, - отметил Дмитрий Азаров.

Именно благодаря Валентине Симатовой в Самарской области появилось журналистское образование. В 1992 году открыла Самарский институт журналистики. Благодаря ей возникло отделение журналистики в педагогическом университете, а затем и кафедра теории и истории журналистики в Самарском университете, которую Валентина Симатова возглавляла долгие годы. За время работы она помогла найти свой профессиональный путь сотням студентов. В 2016 году Валентина Симатова получила звание заслуженного работника СМИ Самарской области.

Прощание с ней состоится 16 августа, с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 27.