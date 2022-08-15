В новых вагонах и на крупных вокзалах внедрен раздельный сбор мусора / Фото: КбшЖД

Куйбышевская железная дорога помогла сохранить порядка 670 деревьев или один небольшой лиственный лес. Это удалось сделать за счет рационального обращения с отходами — с начала 2022 года подразделения РЖД собрали и передали на переработку 37,6 тонн бумаги и пластика.

Предприятие проводит централизованный сбор макулатуры со всех структурных подразделений. Переработанный материал вовлекают в хозяйственный оборот, который в дальнейшем будут использовать, к примеру, для изготовления полиграфической продукции.

Раздельный сбор отходов внедрили на всех крупных вокзалах КбшЖД: Самара, Пенза-1, Ульяновск-Центральный, Уфа, Сызрань-1, Саранск, Чапаевск, Новокуйбышевск и Нурлат. Там установлены специальные урны, размещены агитационные плакаты и инструкции.

Представители магистрали отмечают, что все новые пассажирские вагоны выпускают с контейнерами для раздельного сбора мусора. Переработанное вторсырье в дальнейшем будут использовать не только для изготовления полиграфической продукции, но еще и при производстве бытовой техники, парковой и садовой мебели.