Виртуально вход разрешен: по закрытой Самарской Луке можно гулять в режиме онлайн

С помощью интерактивного путеводителя можно совершить прогулку по национальному парку и узнать много нового о его природных и исторических достопримечательностях.

В национальном парке Самарская Лука до 23 августа из-за высокой опасности пожаров ограничили доступ к многим популярным локациям и маршрутам. Кроме того, закрыты онлайн-продажи путевок в парк.

Но национальный парк можно посетить виртуально с помощью аудиогида МТС «Место силы: Самарская Лука». Он насчитывает более двадцати объектов, включая самые знаменитые вершины Жигулевских гор, экологические маршруты, населенные пункты, с которыми связаны важные страницы истории губернии. Прослушать его можно как с мобильных устройств, так и с ноутбука или стационарного компьютера, находясь дома. Озвучил аудиогид популярный самарский радиоведущий, «голос» «Русского радио» в Самаре Дмитрий Кузнецов.

Полнее познакомиться с уникальными природными и историческими достопримечательностями Самарской Луки жителям и гостям региона поможет онлайн-энциклопедия, созданная МТС совместно с представителями национального парка. В ней собрана информация о редких видах животных и растений, основных достопримечательностях, а также связанных с Самарской Лукой мифах и легендах. Туристы смогут узнать, кто из знаменитых путешественников первым побывал в Самарской Луке, где обитает редкий белохвостый орлан, какие орхидеи можно увидеть в лесах парка, и есть ли шанс найти клад Стеньки Разина.

По статистике МТС, с начала лета по Самарской Луке виртуально гуляли более 6 тысяч туристов. Самыми популярными достопримечательностями стали село Ширяево, горы Могутова и Стрельная. Также в топ-5 востребованных мест вошли Каменная чаша и Лысая гора. Больше всего красотами Жигулей интересовались пользователи из Самары и Тольятти, ближайшие соседи по Поволжью – туристы из Казани, Уфы и Нижнего Новгорода, а также гости из Москвы.

Пока для туристов в Самарской Луке открытыми остаются Зольненское побережье, Молодецкийц курган, экотропы «Ведьмино озеро» и «К источнику Святого Ильи Пророка», экскурсионная тропа «Гора Попова», рекреационный комплекс «Мордово» и приют для диких животных «ЛукАморье».

Также жители и гости региона смогут больше узнать об истории и культуре Самарской области вместе с интерактивными гидами МТС «Виртуальная прогулка» по Самаре, Тольятти и Сызрани. Экскурсии доступны для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется