В Самаре экс-директор строительной фирмы не доплатил работникам более миллиона рублей

Сотрудники организации не получали зарплату более двух месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора одной из строительных организаций. Бывшего начальника подозревают в полной невыплате зарплаты работникам. Причем заработанные деньги сотрудники не получали более двух месяцев. Подробности сообщили в СУ СК по региону.

По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года директор стройфирмы не платил зарплату восьми сотрудникам. В общей сложности он задолжал подчиненным более 939 тысяч рублей.

А с февраля по март он не платил зарплату еще одному работнику, долг перед которым составил свыше 157 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма задолженности перед сотрудниками достигла 1 миллиона 96 тысяч рублей.

В отношении экс-начальника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Расследование продолжается.