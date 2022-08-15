Мужчина утонул на Волге неподалеку от дачного поселка в Самарской области

В работах по обследованию дна водной акватории участвовали четыре спасателя. Фото: ПСС Самарской области

Поздно вечером в воскресенье, 14 августа, на Волге в Самарской области произошла очередная трагедия. В Ставропольском районе утонул 47-летний мужчина. Информацию сообщили в ПСС Самарской области.

По данным поисково-спасательной службы, мужчина погиб на Волге неподалеку от СНТ «Приморский» села Подстепки. Обнаружить его удалось только на следующий день.

– 15 августа в 9:10 спасатели приступили к водолазным поискам. В работах по обследованию дна водной акватории принимали участие четыре человека, – рассказали в региональной ПСС.

Полностью завершить работы удалось в 10:35. Утонувшего нашли в тридцати метрах от берега, на глубине четырех метров. Он был доставлен до береговой линии.