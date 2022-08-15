Адская жара задержится в Самарской области до 18 августа 2022 года

Погода продолжает испытывать самарцев на прочность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Всему виной — жара, которая захватила регион в конце лета 2022 года. Удушающий зной жителям придется терпеть как минимум еще неделю.

— Днем 16-18 августа 2022 года в Самарской области сохранится жара — 30-32 градуса, — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни будет не только жаркая, но и сухая погода. Осадки не ожидаются. Ветер тоже не спасет от зноя — он будет слабым. После заката специалисты обещают небольшую прохладу. В ночь на 16 августа 2022 года столбик термометра опустится до 9-14 градусов, в последующие — до 13-18 градусов.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее. Жару лучше пережидать дома. При выходе на улицу необходимо надевать головные уборы, легкую и светлую одежду. Также нужно пить больше воды, не увлекаться физическими нагрузками и усиленными занятиями спортом.