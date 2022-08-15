Самарчанку будут судить за помощь в покупке водительских прав за 160 тысяч рублей

Уголовное дело уже направлено в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении местной 33-летней жительницы. Женщину обвиняют по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ( «Посредничество во взяточничестве»), сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, 25 марта текущего года самарчанка встретилась в одном из торговых центров с другой жительницей Самары, с которой познакомилась в интернете. От нее обвиняемая получила 160 тысяч рублей. Эти деньги она должна была передать правоохранителям за незаконное оформление четырех водительских удостоверений. Однако сделать этого женщина не успела – ее задержали.

В ближайшее время «предпринимательница» предстанет перед судом – все материалы дела уже направлены на рассмотрение.