Вернуться в СССР и погулять по сказочному лесу: в Самарской области состоится автотуристический фестиваль

Участников фестиваля ждет насыщенная программа. Фото: автогеофест.рф

С 19 по 21 августа жителей и гостей Камышлинского района ждет незабываемая программа с массой приятных впечатлений. На территории муниципалитета состоится автотуристический фестиваль, который будет посвящен Дню географа.

В течение трех дней участники фестиваля смогут посетить музей Саляя Вагизова и музей «Назад в СССР», интерактивную площадку «Юкале Тау». Местные ремесленники проведут ряд интересных мастер-классов, а любителей активного отдыха будет ждать катание на сапах на озере Сарык Чишмясе.

Кроме того, в программе фестиваля значатся такие мероприятия, как посещение смотровой площадки Кажя Тау, показ фильмов о путешествиях и экологический субботник в барском саду Неклюдовых-Аксаковых, который стал прообразом волшебного леса из сказки «Аленький цветочек».

Попасть на фестиваль можно будет абсолютно бесплатно. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.