Директора самарской стройфирмы подозревают в неуплате налогов на 46 млн рублей

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении гендиректора одной из строительных фирм. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

– Следствие полагает, что с апреля 2017 по июнь 2018 года гендиректор стройфирмы умышленно занизил суммы налогооблагаемой базы организации. Для этого он заключал фиктивные сделки с рядом коммерческих организаций региона, – информируют в СУ СК по Самарской области.

В результате указанных действий в бюджет страны не были уплачены налоги на общую сумму более 46 миллионов 950 тысяч рублей. Также выяснилось, что подозреваемый подделал распоряжения о переводе более 17 миллионов 800 тысяч рублей со счетов общества с ограниченной ответственностью на счета организации – контрагента.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ ( «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), ст. 187 УК РФ ( «Неправомерный оборот средств платежей»). Сам гендиректор фирмы заключен под стражу.