Водитель BMW, который вылетел на тротуар у бара «Ветерок» в Самаре, заплатит штраф

Авария произошла поздно ночью 13 августа. Фото: vk.com/samnovosti

В Самаре вынесли наказание автомобилисту, устроившему ДТП у бара «Ветерок» на улице Куйбышева. Авария произошла поздно ночью 13 августа. Водитель на BMW после неудачного дрифта врезался в дерево, а затем вылетел на тротуар.

Как оказалось, 20-летний парень не справился с управлением. На тротуаре в момент ДТП находились люди. К счастью, никто не пострадал.

– В отношении автомобилиста составили протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по пешеходным дорожкам или тротуарам в нарушение ПДД», – рассказали в региональном ГУ МВД.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.