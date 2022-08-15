Жители пожаловались на массовую гибель птиц под Самарой

Неприятную картину обнаружили в Новокуйбышевске

В августе 2022 года жители Новокуйбышевска были вынуждены наблюдать неприятную картину. Неподалеку от одного из парков они обнаружили сразу несколько погибших птиц. Информацию горожане сообщили в социальных сетях и поделились видеозаписью. На кадрах видно как минимум четырех лежащих на асфальте пернатых.

– Вот такое у нас происходит около парка Дубки. Возможно, это связано с какими-либо выбросами, – комментирует ситуацию автор видео.

Пользователи в комментариях согласились с предположением автора. Они отметили, что причиной могли стоять не только выбросы с заводов, но и сильная жара. По словам жителей губернии, такую картину можно наблюдать не только в Новокуйбышевске – например, лежащих на асфальте птиц также видели в поселке Придорожный.

Отметим, что подобную ситуацию жители Самарской области уже наблюдали этой весной. Тогда дороги оказались чуть ли не усыпаны неподвижными свиристелями, что изрядно напугало людей. Однако выяснилось, что птицы не погибли – они просто объелись забродивших ягод.

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