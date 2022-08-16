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Общество16 августа 2022 4:58

В Самаре готовность путепровода на ул. Ново-Садовой превысила 70%

Власти сообщили о новом этапе строительства объекта
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В конце прошлого месяца строители приступили к укладке асфальта. Фото: министерство транспорта Самарской области

В конце прошлого месяца строители приступили к укладке асфальта. Фото: министерство транспорта Самарской области

В Самаре полным ходом идет строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Объект возводят быстрыми темпами – по данным властей, в августе 2022 года реализация проекта вышла на новый этап.

– Готовность путепровода ул. Ново-Садовой и Советской Армии превысила 70%. В конце июля была начата укладка асфальтобетонного покрытия. Сегодня первый слой уложен на 175 метрах путепровода, – рассказали в министерстве транспорта Самарской области.

Напомним, открыть рабочее движение на объекте планируют в октябре текущего года. Согласно контракту, полностью ввести путепровод в эксплуатацию должны в конце 2023 года.