Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 5:24

В Самаре планируют обновить пешеходную часть улицы Ленинградской

О модернизации общественного пространства заявили местные власти
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Улица является одним из наиболее популярных мест города

Улица является одним из наиболее популярных мест города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре запланировано масштабное обновление одного из наиболее красивых и популярных мест города. Речь идет об улице Ленинградской, ставшей визитной карточкой областной столицы.

– В ближайшие годы необходимо модернизировать пешеходную часть Ленинградской. Появились новые материалы и идеи, изменились подходы к благоустройству общественных пространств. Обновление знаменитой пешеходной улицы необходимо провести комплексно с перекладками сетей и во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, – рассказали в мэрии Самары.

О сроках работ на улице Ленинградской пока неизвестно. Однако власти отмечают, что в ближайшее время будет наведен порядок на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской. Здесь заменят камень и сделают этот перекресток более комфортным для проезда.