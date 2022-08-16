В Самаре планируют обновить пешеходную часть улицы Ленинградской

Улица является одним из наиболее популярных мест города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре запланировано масштабное обновление одного из наиболее красивых и популярных мест города. Речь идет об улице Ленинградской, ставшей визитной карточкой областной столицы.

– В ближайшие годы необходимо модернизировать пешеходную часть Ленинградской. Появились новые материалы и идеи, изменились подходы к благоустройству общественных пространств. Обновление знаменитой пешеходной улицы необходимо провести комплексно с перекладками сетей и во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, – рассказали в мэрии Самары.

О сроках работ на улице Ленинградской пока неизвестно. Однако власти отмечают, что в ближайшее время будет наведен порядок на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской. Здесь заменят камень и сделают этот перекресток более комфортным для проезда.