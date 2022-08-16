Стало известно, когда в Самарскую область придет холодная осенняя погода

Летняя погода сохранится в регионе вплоть до конца августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето 2022 года в Самарской области оказалось изнурительно жарким. Если в июне погода не особо радовала жителей губернии, то следующие месяцы отметились настоящим пеклом в +35 градусов. По данным синоптиков, такая погода сохранится в регионе вплоть до конца августа, после чего стоит ждать настоящую осеннюю прохладу. Соответствующие данные сообщает Gismeteo.

Согласно прогнозу, температура воздуха начнет понижаться с 28 августа. Изначально столбик термометра опустится до 25 градусов тепла днем, а к концу месяца – до +20 градусов. 31 августа 2022 года синоптики прогнозируют +18 градусов и небольшие осадки. Температура воздуха в ночное время будет варьироваться в пределах 12-13 градусов тепла.

Синоптики также отмечают, что начало сентября в регионе будет дождливым – осадки сохранятся до конца первой недели.

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