Стала известна программа фестиваля «Протока» в Самарской области

Фестиваль состоится 26-28 августа 2022 года.

С 26 по 28 августа на Фестивальной поляне в Самарской области состоится йога-фестиваль «Протока». В этом году мероприятие пройдет под темой «В каждом вдохе!». Организаторы обещают участникам фестиваля два насыщенных дня. Рассказываем, что ждет гостей «Протоки».

Программа этого года насчитывает более 500 активностей. В их числе – мастер-классы, лекции, концерты. На поляне откроется 3 концертные сцены, четыре площадки для йоги и медитации, пространство философии, психологии и творчества и ряд других тематических площадок. Гостей также ждет чайная церемония и лекции об этом напитке. Кроме того, на «Протоке» будет работать Африканская деревня.

Предусмотрена и детская программа – юные гости фестиваля смогут принять участие в квестах, развивающих играх и позаниматься йогой. Проживать семьи с детьми будут в «Тихой территории», вдали от музыкальных площадок.

К слову, о музыкальных площадках. В этом году для гостей «Протоки» выступят такие звезды, как Gyan Saltus (Гватемала, Москва), «Одноно» (Москва), Go kirtan (Москва), Александра Родная (Санкт-Петербург). А ночью зрители смогут насладиться DJ-сетами «Протока Night».

Мастер-классы для участников «Протоки» проведут мастера йоги и телесных практик Шива Шри Муруган (Шри-Ланка), Имрам (Кавказ), Алексей Шеляков и Наталья Хрусталина (Москва), Светлана Богомазова (Санкт Петербург).