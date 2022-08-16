ССК подарила Исаклинскому району 50 опор для освещения лыжной трассы

Бетонные опоры уже доставили на место будущего строительства / Фото: АО "ССК"

АО «Самарская сетевая компания» подарила Исаклинскому району 50 бетонных опор. Организация безвозмездно передала их местной администрации в рамках социального партнерства.

Бетонные опоры пойдут на создание системы освещения лыжной трассы, которая находится на 5 км дороги Исаклы – Багряш. Спортобъект имеет две дистанции – на 1 и 2 км. Жители Исаклов и ближайших сел активно катаются там на лыжах. Каждой зимой проходят различные соревнования как для взрослых, так и для детей. Пока селяне могут пользоваться трассой только в дневное время. Монтаж системы освещения позволит им кататься на лыжах и по вечерам.

ССК уже доставила на место будущего строительства бетонные опоры. Их выгрузили в присутствии главы района Валерия Ятманкина и главы с.п. Исаклы Ильи Гулина.