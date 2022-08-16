В списке почетных граждан Тольятти нашли уголовника

Имя Владимира Махлая до сих пор значится в списке почетных граждан на сайте мэрии Автограда

Среди почетных граждан Самарской области нашли еще одного уголовника. Речь идет о бывшем президенте крупного тольяттинского предприятия Владимире Махлае, которого признали виновным в мошенничестве. Его имя все еще значится в списке, размещенном на сайте администрации Автограда

- В списке почтенных граждан Тольятти до сих пор указан Владимир Махлай, которого заочно осудили по части 4 статьи 159 УК РФ к 9 годам. Ущерб от его действий составил почти 85 млрд рублей. Сейчас он находится в розыске, - возмутился в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Народный избранник обратился за разъяснением ситуации к главе Тольятти Николаю Ренцу. Тот пообещал разобраться.

Напомним, Александр Хинштейн уже не в первый раз находит среди почетных граждан региона людей, которые были привлечены к уголовной ответственности. К примеру, в книгу почета Красноярского района оказались внесены пять чиновников-коррупционеров. Кроме того, звание «Почетный гражданин Самарской области» носит и экс-директор «Прогресса» Александр Кириллин, которого ранее приговорили к 5 годам за коррупцию. Депутат невесело шутит, что пора вводить звание «Почетный уголовник Самарской области».