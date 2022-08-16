В Тольятти инвалид получил жилье после вмешательства прокуратуры

По решению суда мужчине выдали жилое помещение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти прокуратура добилась квартиры для местного жителя, с детства страдающего церебральным параличом. Информацию сообщает пресс-служба надзорного органа.

В прокуратуре выяснили, что мужчина является инвалидом 1 группы. Однако он был вынужден проживать вместе с другими членами семьи в одной квартире, в то время как сам нуждался в отдельном жилом помещении.

– В нарушение требований законодательства прав лиц с ограниченными возможностями здоровья гражданин отдельной квартирой не был обеспечен. Прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала возложить на администрацию обязанность предоставить отдельное изолированное пригодное для проживания жилое помещение, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд удовлетворил иск надзорного органа. В рамках договора социального найма инвалиду предоставили жилье и уже передали ключи. Отмечается, что перед этим в квартире был сделан ремонт.