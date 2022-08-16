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Происшествия16 августа 2022 8:10

В Самаре столкнулись грузовая «Газель» и иномарка, пострадал ребенок

12-летней девочке назначили лечение
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Авария произошла в Промышленном районе Самары. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Авария произошла в Промышленном районе Самары. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло днем 15 августа в Промышленном районе Самары. Здесь столкнулись «ГАЗ 2790» и «Renault Logan», пострадали два человека. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась примерно в 14:18. По данным полиции, 37-летний водитель «Газели» ехал по улице Вольской. Напротив дома №71 он не выдержал дистанцию и въехал в движущийся перед ним «Renault Logan», за рулем которого находился 58-летний мужчина.

Иномарка получила заметные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Иномарка получила заметные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки.

– Двум пассажирам «Renault Logan» – 37-летней женщине и 12-летней девочке – назначено амбулаторное лечение, – рассказали в региональном ГУ МВД.