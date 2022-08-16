В Самаре экс-железнодорожника осудили за крупные взятки и вымогательство

Суд приговорил Дмитрия Атякина к лишению свободы в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор бывшему первому заместителю начальника КбшЖД Дмитрию Атякину и двум его соучастникам. Железнодорожника признали виновным в трех эпизодах получения взяток и вымогательстве, а остальных – в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

По данным правоохранителей, в 2018 и 2019 годах Дмитрий Атякин требовал от коммерсантов деньги за общее покровительство и за согласование работ на железной дороге. Он обещал не мешать им отправлять грузы по путям необщего пользования.

- Бизнесмены перечисляли деньги разными способами, в том числе в виде оплаты за электроснабжение дома экс-железнодорожника. Общая сумма взяток составила около 12 млн рублей, - отмечают следователи.

Во время следствия на квартиры, земельные участки, дом и автомобиль Атякина наложили арест. Стоимость имущества оценили в 47 млн рублей.

Недавно обвиняемый предстал перед судом Железнодорожного района Самары. Тот назначил мужчине 4 года и 1 месяц колонии строгого режима, а двум посредникам – по 3 года колонии строгого режима.