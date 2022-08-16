Самарская область отправила гуманитарный груз для школьников Донбасса

Ежегодную акцию "Собери ребенка в школу" впервые провели для детей ДНР / Фото: "Единая Россия"

Самарская область отправила на Донбасс специальный гуманитарный конвой. В составе колонны в город Снежное – фуры со всем необходимым для школьников. Груз собрали депутаты фракции «Единая Россия» в губдуме.

Так, в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» самарцы подготовили 30 комплектов компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские принадлежности. Также они подготовили 390 рюкзаков. Волонтеры «Единой России» и «Молодой гвардии» упаковали для школ и детских садов Снежного ранцы, тетради, письменные принадлежности, альбомы для рисования, пластилин, развивающие игры и спортивную форму.

– Ранее акция «Собери ребенка в школу» проводилась только в регионах нашей страны. Теперь сбор прошел для детей Донбасса. Мы готовы всегда помогать и оказывать поддержку нашим братским народам, – отметила волонтер партийного центра «Единой России» Кристина Майорова.

В рамках акции «Книги – Донбассу» Самарская область передаст более 5 тысяч томов художественной литературы и тысячу методических и развивающих материалов. Их направят в библиотеки школ Снежного.

Также в детсады и школы Донбасса регион отправил мячи для игры в футбол, баскетбол, волейбол; шахматы и шашки; волейбольные сетки; спортинвентарь и экипировку.