Skoda Octavia и «Нива» столкнулись на перекрестке в Кировском районе Самары

Авария случилась на пересечении улицы Победы и Кузнецкого проезда.

В понедельник, 15 августа, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием иномарки и внедорожника. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась в 21:08 на перекрестке улицы Победы и Кузнецкого проезда. По данным правоохранителей, 49-летний водитель Skoda Octavia не уступил дорогу и столкнулся с «Нивой» под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали три человека.

– Водителю автомобиля Skoda Octavia и двум его пассажирам – 53-летнему мужчине и 16-летнему подростку – назначено амбулаторное лечение, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что стаж вождения у водителя иномарки составляет менее двух лет. За последний год он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Выяснить обстоятельства аварии предстоит правоохранителям.