Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области 16 августа 2022 года

Легковушка превратилась в груду металла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 16 августа 2022 года, в Исаклинском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 8 часов на 1157 км трассы М-5 «Урал» столкнулись грузовик Iveco Stralis и легковушка Suzuki.

- В результате ДТП погибли два человека. Скончались 66-летний водитель легкового автомобиля и его 55-летний пассажир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Грузовик после удара вылетел в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Судя по фото с места аварии, Suzuki получил сильные механические повреждения. Машина превратилась в груду металла. А большегруз после удара вылетел с дороги в кювет.

Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все детали аварии. Они установили и опросили свидетелей происшествия. Проводится проверка.