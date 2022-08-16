Семь дворов преобразили в Кировском районе Самары

дизайн-проекты благоустройства сделаны с учетом пожеланий жителей. Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области

В Кировском районе Самары преобразили семь дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

— Во дворе по улице Литвинова, 332а сделали ремонт внутриквартального проезда и тротуаров, а также установили лавочки и урны, — рассказали в администрации Самары.

Новые детские игровые площадки установили в шести дворах Кировского района улицы К. Маркса, 396; Дальневосточной, 4 – Свободы, 187 – М. Авейде, 12; К.Маркса, 491,489, 487; Димитрова, 74-72 и Ставропольская, 161-163, Кирова, 327.

Также на этих территориях сделали зоны для активного отдыха. Детские и спортивные площадки, тротуары, освещение подбирались по дизайн-проектам благоустройства, которые сделали с учетом пожеланий жителей.