Семья живет в одной из новостроек на улице Молодежной Фото: Анастасия РЕШ

Стали известны подробности о семье девочки, которую подозревают в нападении с ножом на мать и младшую сестру. Как сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области, ранее никаких проблем у них не было.

– Семья неполная – отец живет отдельно. Она не состоит на сопровождении в комплексном центре соцобслуживания населения. Ранее информация о неблагополучии в семье от органов и служб системы профилактики не поступила, – сообщили «КП-Самара» в ведомстве.

Напомним, кровавая драма разыгралась ранним утром 10 августа 2022 года в одной из новостроек на улице Молодежной в Самаре. 12-летняя школьница схватила нож и несколько раз ударила свою мать и 4-летнюю сестру. Обеих пострадавших госпитализировали в больницу. Состояние одной оценивалось как тяжелое, другой – средней тяжести.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Почему девочка напала на семью, пока не ясно. Ранее «КП-Самара» писала, что может ей грозить за подобное преступление.

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