В Самаре выставили на продажу торговый центр на Московском шоссе

Помещения в здании отведены под аренду. Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Самаре продают еще один торговый центр. Объект расположен на Московском шоссе, неподалеку от офисного центра «Скала», делового центра «Монте Роза» и ТЦ In Cube. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

– Продается успешно действующий арендный бизнес в отдельно стоящем 4-х этажном здании с земельным участком 1225 кв.м. в собственности на Московском шоссе. ТЦ расположен в престижном районе с высоким транспортным трафиком, – сообщает автор объявления.

Отмечается, что на первом этаже здания находится магазин «Светофор», договор аренды с которым подписан на 10 лет. Второй этаж отведен под магазин кожи и меха «Мир Кожи». Общая площадь здания составляет 3460 квадратных метров.

Стоимость бизнеса оценили в 225 миллионов рублей.