За похищение драгоценностей и попытку задушить их владелицу мужчина сядет в тюрьму в Самаре

Мужчина украл из шкатулки кольцо, цепочку с кулоном и пару серёг. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре грабителя ювелирных украшений, пытавшегося задушить их хозяйку, приговорили к двум годам пяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

— Мужчина заранее познакомился с 54-летней женщиной и пришел к ней в квартиру, расположенную в п. Мехзавод. Он украл из шкатулки кольцо, цепочку с кулоном и пару серёг, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Хозяйка квартиры заметила, как новый знакомый складывает ее драгоценности в карман своих брюк. В ходе возникшей ссоры мужчина повалил приятельницу на диван и начал душить. Женщина смогла выбежать на лестничную площадку и начала звать на помощь. В это время ее гость скрылся.

Сумма похищенного составила 30 тысяч рублей. Ранее судимого 44-летнего жителя Самары задержали по месту жительства. Он сдал украшения в ломбард, где их успели перепродать, а деньги потратил на собственные нужды. Так как у мужчины была непогашенная судимость, к новому приговору ему частично присоединили не отбытую часть наказания.