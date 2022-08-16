Пенсионер пытался застрелить председателя ТСН в Самарской области

В ближайшее время уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая драма развернулась на территории села Нижнее Санчелеево 28 июня 2022 года. Здесь пенсионер поссорился с председателем ТСН и едва его не застрелил. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

В момент покушения 81-летний житель Тольятти и председатель ТСН находились около дачного участка, принадлежащего обвиняемому, на ул. Садовой. Здесь велись работы по отсыпке дорожного полотна. В какой-то момент потерпевший попросил пенсионера снести ограждение – оно было установлено незаконно и находилось за пределами участка обвиняемого. На просьбу пожилой тольяттинец отреагировал бурно.

– Он дождался выполнения работ, после чего взял пистолет и подошел к трактору. В кабине, помимо самого председателя ТСН, находился рабочий. Обвиняемый подошел к кабине трактора со стороны потерпевшего и выстрелил ему в грудь, – рассказали в СУ СК по региону.

К счастью, довести задуманное до конца пенсионеру не удалось – пистолет дал осечку. Кроме того, пострадавший активно отбивался.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ ( «Покушение на убийство»). Расследование завершено, в ближайшее время дело рассмотрит суд.