Мужчина выкрал из открытого багажника автомобиля 12 тысяч рублей в Тольятти

Владелец автомобиля случайно нажал на брелок сигнализации, находясь дома. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти задержали 24-летнего местного жителя, который выкрал 12 тысяч рублей из открытого багажника «Volkswagen», припаркованного возле дома по улице Фрунзе.

— 56-летний владелец автомобиля находился дома и случайно нажал на брелок сигнализации, автоматически отрыв дверь багажника. Пока он спускался, из сумки деньги уже пропали, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Специалисты обработали поверхность кузова дактилоскопическим порошком и сняли отпечатки пальцев. Они совпали с парнем, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Его задержали на улице около одного из домов в Центральном районе.

Молодой человек признал вину, он не смог пройти мимо открытого багажника. Деньги похититель потратил на собственные нужды.Теперь ему грозит штрафом до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года, ограничение свободы до двух лет, арест до четырех месяцев, либо лишение свободы до двух лет.