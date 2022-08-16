Жителям Самары рассказали, где купить продукты по самой низкой цене

Мониторинг провели в сетевых и несетевых магазинах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты продолжают проводить мониторинг цен на продовольственные товары. В областном центре рассказали, где купить продукты по самой низкой цене.

По данным городской администрации на 16 августа 2022 года, баранину (кроме бескостного мяса) можно купить за 430 рублей/килограмм в «Безымянском» в Промышленном районе. Картофель – 24,39 рубля/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Сливочное масло – 444,3 рубля/килограмм – в «Магните» Куйбышевского района. Яблоки – 67,99 рублей/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине жителей. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.