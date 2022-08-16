В Самаре в августе 2022 года провалился асфальт на улице Молодогвардейской

На треснутой проезжей части в момент обвала находился автомобиль

На территории Самары продолжаются инциденты с рухнувшим асфальтом. На этот раз покрытие провалилось на улице Молодогвардейской. Информацию о происшествии сообщили местные жители.

По сведениям самарцев, асфальт ушел под землю рядом с тротуаром, расположенном вдоль зданий. На дороге в этот момент была припаркована машина – внушительных размеров яма образовалась прямо под ней. Сам автомобиль остался на поверхности.

Отметим, что недавно такое же происшествие произошло на перекрестке улиц Ленина и Первомайской. Правда, здесь ситуация оказалась сложнее – из-за рухнувшего асфальта в яму частично провалилась проезжающая по дороге машина.