Самара вошла в топ-20 городов, в которые летят россияне в бархатный сезон

Суммарно на топ-20 городов сейчас приходится около 83% спроса. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в топ-20 городов, куда выбирают лететь россияне в бархатный сезон. Статистику составил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, проанализировав бронирование авиабилетов с 1 сентября по 15 октября 2022 года.

— Областная столица оказалась на 17 месте, а средний чек в одну сторону для перелетов составил 6 592 рубля, — сообщается в отчете Туту.ру.

Средний чек за перелёт по России на первую половину осени по уже оформленным билетам составляет 8 386 рублей в одну сторону. Больше всего билетов в этот период оформлено в Сочи. Доля этого направления за год выросла с 19,2% до 32,1%. Следующие по популярности идут Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

Популярностью у россиян также пользуются Екатеринбург, Красноярск, Сургут, Тюмень, Мурманск, Новосибирск и другие города. Суммарно на топ-20 городов, которые вошли в рейтинг, сейчас приходится около 83% спроса.